«Зенит» увеличил отрыв от «Ростова» и «Спартака» по итогам тура

«Зенит» мчится к пятому подряд титулу чемпиона России. По итогам 22-го тура команда Сергея Семака упрочила своё положение на вершине турнирной таблицы.

Нейтральные болельщики, которые «топят» за интригу, очень надеялись на осечку «Зенита» в гостях у «Локомотива», но питерцы добились волевой победы в Москве со счётом 2:1. А вот ближайшие преследователи «сине-бело-голубых» по три очка набрать не смогли: «Спартак» сыграли вничью с «Динамо» (3:3), а «Ростов» - с «Оренбургом» (2:2).

Теперь «Зенит» опережает второй «Ростов» на 9 очков, а третий «Спартак» - на 12 очков. Похоже, интрига в чемпионской гонке уже не воскреснет…