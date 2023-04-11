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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Главное не размер, а качество»: «Ростов» ответил на шутку про Карпина

11 Апреля 2023 • 17:36 Комментировать
Оренбург
2:2
Ростов
окончен

«Оренбург» креативно пошутил над главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. После понедельничной игры команд специалист посетовал на размер футбольного поля на стадионе «Газовик». «Оренбург» опубликовал видео, на котором девушка говорит, что «некоторым всегда кажется, что у них больше».

«Ростов» ответил на шутку «Оренбурга», опубликовав фотографию газона на своём стадионе.

«Девушки, как никто другой, должны знать, что главное не только размер, а ещё и качество. Оно сейчас, как видите, превосходное», - говорится в подписи под фото.

Напомним, что «Оренбург» и «Ростов» завершили матч 22-го тура Премьер-лиги вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Оренбург
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