Оренбург - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

22-й тур Премьер-лиги завершится матчем между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды очень хорошо играют в 2023 году, а коллектив Валерия Карпина является главным преследователем «Зенита», что кажется неожиданным для болельщиков да и самого тренера южан. Что касается шансов соперников в личной встрече, отметим, что «Оренбург» практически не теряет очки дома.

А кто в итоге победит, посмотрим в 17:00 на «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.