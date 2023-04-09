Орлов нахваливает Карпина

Известный телекомментатор и эксперт Геннадий Орлов считает, что в успехах «Ростова» в нынешнем сезоне «повинен» наставник Валерий Карпин, который пока что идет даже эффективнее, чем Кубран Бердыев в сезоне 2015/2016, также приведший «Ростов» к второму месту и серебряным медалям.

- Такой результат «Ростова» — работа Карпина. Плюс молодец Комличенко. Как он ловит защитников! Восемь пенальти заработал. Это тоже мастерство, - цитирует слова Орлова Sport24.

В заканчивающемся туре российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» сыграет с «Оренбургом» - это случится в понедельник.