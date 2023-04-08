Полоз пропустит игру с «Оренбургом»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз пропустит матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

По информации «РБ Спорт», тренерский штаб «Ростова» не хочет рисковать здоровьем своего футболиста, который получил повреждение в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) против «Краснодара». Отмечается, что Полоз может пропустить и матч 23-го тура против «Зенита».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл за «Ростов» 25 матчей и забил в них девять голов.

Матч «Оренбург» — «Ростов» состоится в понедельник, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмой «Оренбург» на 12 очков.