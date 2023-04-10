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«Оренбург» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн

10 Апреля 2023 • 16:28 Комментировать (5)
Оренбург
2:0
Ростов
1 1.11 X 9.00 2 26.00
1-й тайм

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Ростов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:0Ростов
Сысуев НиколайПерес МатиасЭктов АлександрСиваков МихаилСтаматов МатеоГойкович РенатоФлорентин Сесар ГабриэльВера Лукас ГабриэльКовалёв ЮрийМансилья Брайан ЭсекиэльОбухов Владимир
Запасные: Гошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейМарин ДжиммиМалых АндрейПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанАюпов ТимурПеченин Кирилл
Песьяков СергейЛангович АндрейПрохин ДанилаСильянов АлександрЧернов ЕвгенийОсипенко МаксимТугарев РоманСелява АлександрМиронов АлексейБайрамян ХоренКомличенко Николай
Запасные: Голенков ЕгорГригорьев АлександрБочаров ПавелМелёхин ВикторЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилЩетинин КириллТерентьев ДенисМельников Степан
10 апреля. Стадион "Газовик".
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Евро-Футбол.Ру,
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ОРЕНБУРГ РОСТОВ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
10 Апреля 2023 в 17:02
упирет аринбурския ...))
ингерман
10 Апреля 2023 в 16:35
ай ежели карпуха сёдни аденец пухавик то праиграить.. а ежели нец то пасмотрим.. кхе-кхе.. )))
TEREX
10 Апреля 2023 в 17:02
та нее бро..карпуху сагреит аринбурский пуховый платок..)) помнишь...ты накинь дарагая на плечи..)) энта пра карпуху тады ышо придумали..а Зыкина исполнила..))
ингерман
10 Апреля 2023 в 17:06
ай помню.. карпуха тады ышо по береху камы с голой ..опой бегал.. мине так ка-е-ца.. )))
TEREX
10 Апреля 2023 в 17:10
ну канэшна..он ышо папирёк лафки был..))
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