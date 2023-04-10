«Оренбург» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Ростов
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Протокол игры
Сысуев Николай•Перес Матиас•Эктов Александр•Сиваков Михаил•Стаматов Матео•Гойкович Ренато•Флорентин Сесар Габриэль•Вера Лукас Габриэль•Ковалёв Юрий•Мансилья Брайан Эсекиэль•Обухов Владимир
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Прохин Данила•Сильянов Александр•Чернов Евгений•Осипенко Максим•Тугарев Роман•Селява Александр•Миронов Алексей•Байрамян Хорен•Комличенко Николай
10 апреля. Стадион "Газовик".
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