Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ростова» Миронов: «Песьяков сделает выводы и покажет свой уровень»

07 Апреля 2023 • 19:51 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
1 2.15 X 3.65 2 3.15
10.04 17:00

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов выразил слова поддержки голкиперу своей команды Сергею Песьякову. Дело в том, что вчера подопечные Валерия Карпина потерпели обидное поражение от «Краснодара» в рамках первого полуфинала Кубка России. Матч состоялся в рамках Пути регионов и завершился победой «быков» в серии пенальти – 5:3.

«В раздевалке после матча все поддержали Серёню. Он опытный футболист и сам сделает выводы. А в следующей игре покажет свой высочайший уровень. То, как он нас выручает, порой просто невероятно», - рассказал Миронов телеканалу «Матч ТВ».

Балахнин: «У Песьякова не первый раз такие ошибки, и они ещё будут»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Алексей Миронов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Факел Факел
2.75 3.15 2.75
Видео
08.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Урал Урал
2.27 3.55 3.15
Видео
08.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.38 3.45 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
20:34 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кайо прокомментировал слухи о продаже игрока «Краснодаром» эксклюзив
20:33 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» будет, что предложить «Зениту»
20:31 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
Инвестор «Знамя» Орлов: «Мы приглашали Жиркова»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на слухи о желании «Краснодара» продать Кайо
20:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» - о встрече «Спартака» с судьями: «Считаю, что это не в рамках приличия»
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Слуцкий ещё не сказал последнего слова в футболе» — Алексей Сафонов
20:11 · Россия. Премьер-лига
Мозес назвал плюсы Томаша Тавареша
20:11 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не верит, что «Краснодар» отдаст Сафонова в аренду
20:02 · Россия. Первая лига
«Рубин» продлил ничейную серию, не сумев забить «Волгарю»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «У «Спартака» больше шансов победить в дерби, чем у «Динамо»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Миронов: «Песьяков сделает выводы и покажет свой уровень»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Швец назвал главного конкурента «Зенита»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о квалификации Йокановича
19:29 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «У меня хорошие ожидания от дерби «Спартака» с «Динамо»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко уверен в победе «Зенита» над «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем