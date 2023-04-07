Игрок «Ростова» Миронов: «Песьяков сделает выводы и покажет свой уровень»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов выразил слова поддержки голкиперу своей команды Сергею Песьякову. Дело в том, что вчера подопечные Валерия Карпина потерпели обидное поражение от «Краснодара» в рамках первого полуфинала Кубка России. Матч состоялся в рамках Пути регионов и завершился победой «быков» в серии пенальти – 5:3.

«В раздевалке после матча все поддержали Серёню. Он опытный футболист и сам сделает выводы. А в следующей игре покажет свой высочайший уровень. То, как он нас выручает, порой просто невероятно», - рассказал Миронов телеканалу «Матч ТВ».

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