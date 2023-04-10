«Оренбург» и «Ростов» озвучили составы на последний матч 22-го тура РПЛ

Программу 22-го тура чемпионата России в понедельник вечером будут закрывать «Оренбург» и «Ростов».

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалёв, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Селява, Комличенко.

Матч Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.