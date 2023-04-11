Прохин — о матче с «Оренбургом»: «Судейство было не на высшем уровне»

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о работе арбитров в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«Конечно, судейство было не на высшем уровне. Не знаю, с чем это связано – простые ошибки. Каждый фол нашей команды – это карточка. Не знаю, почему так», — приводит слова Прохина «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 22 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 45 набранных очков. В следующем туре команда Валерия Карпина встретится с «Зенитом» (16 апреля).