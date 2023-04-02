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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой – о Личке: «У нас Семак до прихода в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался» эксклюзив

02 Апреля 2023 • 17:50 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
10.04 17:00

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Я и говорю, что Личка, например, получше делает всё. Он с «Оренбургом» и вышел в Премьер-лигу, побеждает и идёт в турнирной таблице хорошо. Уйдёт ли он из «Оренбурга»? Посмотрим. У нас Семак до попадания в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался. А как вы хотите с «Уфой» второе место занять? Пришёл в «Зенит» и уже четыре года подряд чемпион! Ну, конечно! А что, «Зенит» должен седьмое место занимать? Он никогда не будет седьмым.

Думаю, что «Оренбург» уже не поднимется выше. Если бы был месте на втором, тогда можно было говорить о возможном переходе Лички в другой клуб», — сказал Мостовой.

Под руководством Лички «Оренбург» после 20 туров набрал 31 очко и располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Мостовой Оренбург РПЛ Марцел Личка
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