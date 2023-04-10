Личка: «Мы вернулись к стилю игры, которым играли полтора года назад»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал ничью во встрече Премьер-лиги против «Ростова».

«Мы вернулись к стилю игры, которым играли полтора года назад. Мне это не нравится. Второй тайм проиграли 0:2, но только мы виноваты. Так в футбол нельзя играть и бояться за результат», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Личка считает, что его подопечным не удалось держать мяч во второй половине встречи, высказав мнение, что «Оренбург» играл в пас назад.

Напомним, что команда Марцела Лички упустила победу в матче 22-го тура Премьер-лиги, ведя в счёте 2:0 к 80-й минуте. «Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.