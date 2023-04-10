«Оренбург» быстро забил два мяча в ворота «Ростова»

В понедельник «Оренбург» и «Ростов» проводят заключительный матч 22-го тура Премьер-лиги. Счёт был открыт уже в дебютном отрезке. На 14-й минуте Юрий Ковалёв пробивал по воротам, но мяч был заблокирован, а вот Брайан Мансилья с подбора в касание вколотил мяч в сетку у дальней девятки рикошетом от перекладины. На 22-й минуте хозяева снова отличились, Сергей Песьяков отвёл угрозу, но на добивании был Владимир Обухов - 2:0.

«Оренбург» повёл и на текущий момент настигает «Краснодар» на седьмом месте. «Ростов» остается вторым. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.