​Бохинен травмировался в последнем матче ЦСКА в году

В субботу ЦСКА проводит домашний матч против тульского «Арсенала». По ходу первого тайма Алексею Березуцкому пришлось проводить вынужденную замену из-за травмы Эмиля Бохинена. Норвежский полузащитник был вынужден уступить своё место на поле Константину Кучаеву.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2021/2022 Эмиль Бохинен провёл за ЦСКА 9 матчей, в которых забил 2 гола. Норвежец расписывался в воротах «Крыльев Советов» в чемпионате и в воротах липецкого «Металлурга» в Кубке.