Пономарёв: «Матч ЦСКА - «Арсенал» состоится весной, стадион не готов к его проведению»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию по матчу «армейцев» с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что поединок перенесен из-за неготовности стадиона. На «ВЭБ Арене» не работают камеры видеонаблюдения. По словам Пономарёва, встреча состоится весной. Об этом ему рассказал представитель клуба.

Ранее сообщалось, что поединок должен состояться при пустых трибунах. Матч запланирован на субботу, 11 декабря. Начало – 16:30 по местному времени.

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место, а «Арсенал» располагается на 11-й строчке.