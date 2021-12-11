​ЦСКА объявил о компенсациях для фанатов за ситуации на матчах с «Зенитом» и «Арсеналом»

После игры ЦСКА – «Зенит» правоохранительные органы задержали более 400 фанатов московской команды, хотя большинство из них к правонарушениям в виде использования пиротехники причастны не были. ЦСКА объявил о том, что посетители секторов, на которых проходили задержания, получат компенсацию – сертификат на 2 тысяч рублей для покупок в клубном магазине и скидку 12% на абонемент на следующий сезон.

Также ЦСКА сообщил о компенсации для владельцев абонементов, которые не попали на игру с «Арсеналом». Встреча, как известно, прошла при пустых трибунах, поскольку до последнего момента было непонятно, состоится ли она. Владельцы абонементов могут либо вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения матча, либо получить скидку 7% на абонемент на следующий сезон.