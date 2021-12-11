ЦСКА и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут матч 18-го тура, несмотря на слухи о переносе игры на весну. Тренерские штабы уже объявили стартовые составы команд на матч.

За «армейцев» с первых минут на поле появятся: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.

В стартовом составе тульского коллектива выйдут следующие футболисты: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.

Команды проведут поединок на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 16:30 мск. Следить за развитием событий в матче можно будет в текстовой трансляции на Liveresult.ru.

По итогам 17 туров «армейцы» идут на пятом месте в таблице, а туляки располагаются на 11-й позиции.