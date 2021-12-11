Заболотный: «Это Жиру, Ибрагимович и Холанн в моём стиле забивают голы»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:0).

- До последнего было неизвестно о том, состоится матч или нет. Влияло ли это на подготовку и мысли?

- Во вчерашнем предыгровом дне - да. Были непонятки, когда объявили о том, что уже в отпуске, и можно расслабиться, быть с семьей и планировать следующий день, а по факту вечером другая новость, что надо собираться, завтра игра. Как сказали ребята, все перестроились. Как показала игра, получился неплохой матч, погодные условия были тяжелые. Самое главное победа.

- Каково это выходить играть, когда даже в пуховике стоять очень холодно?

- Если честно, это очень тяжело. Еще именно тот факт, что надо соблюдать экипировку, подштанники не сильно спасают. Под майкой не может кофта быть. Поэтому ветер продувал прилично. Как видите по моему лицу, я красный весь даже в помещении. Это реально тяжело, всё отмерзает, ушли такие… Каждый футболист достает из себя весь резерв, который накапливался весь год. Через не могу работали, поэтому так получилось, что сегодня мы оказались сильнее, и спасибо команде и болельщикам, ребятам, которые пришли поддержать на стадион. Мы вас слышали, спасибо огромное за поддержку.

- На какой минуте ты понял, что уже не чувствуешь тело?

- Где-то на 15-й минуте.

- Расскажи про гол. Комментаторы сказали, что это из репертуара Жиру, Ибрагимовича, Холанна.

- Да, такой гол получился весьма красивый. Думаю, Ильзат просто хорошей передачей выпилил, поэтому получилось прикольно срезать в ворота именно в таком стиле. Если честно, я думаю, что они в моем стиле забивают голы.

- Сальто на таком поле ты решил не делать?

- В такую погоду не советую это делать никому.

- Это последний матч года. Какой-то личный итог подведешь?

- Отрезок весьма продуктивный, я не смотрел в таблицу, на каком месте мы находимся, но самое главное, что чуть просели в конце, но за последние два тура набрали очень нужных шесть очков. У нас есть подготовительных два месяца, когда решится уже исход весенней части. Будем готовиться, рано еще подводить какие-то итоги. Главное - хорошо отдохнуть. Многие ребята, кто был в сборных, понимают, что большая нагрузка ложилась, очень мало отдохнули летом, поэтому надо плодотворно отдохнуть зимой и готовиться к весенней части.