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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов: Чемпионство ЦСКА – заслуга футболистов, а не Слуцкого

16 Декабря 2021 • 17:50 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Арсенал Тула
окончен

Бывший голкипер сборной России и московского «Спартака» поделился своим мнением касательно тренерских умений Леонида Слуцкого. Экс-игрок вспомнил сезон, в котором ЦСКА стал чемпионом, назвав наставника не главным творцом того успеха.

«Не считаю его топ-тренером. Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Это в большей степени их заслуга», - прокомментировал Филимонов в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски».

Он добавил, что Слуцкому не хватает определенных психологических качеств, чтобы считаться по настоящему классным специалистов. К слову, сам триумф ЦСКА Филимонов назвал стечением обстоятельств, а не заслуженным исходом того розыгрыша первенства.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Александр Филимонов
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