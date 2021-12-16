Филимонов: Чемпионство ЦСКА – заслуга футболистов, а не Слуцкого

Бывший голкипер сборной России и московского «Спартака» поделился своим мнением касательно тренерских умений Леонида Слуцкого. Экс-игрок вспомнил сезон, в котором ЦСКА стал чемпионом, назвав наставника не главным творцом того успеха.

«Не считаю его топ-тренером. Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Это в большей степени их заслуга», - прокомментировал Филимонов в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски».

Он добавил, что Слуцкому не хватает определенных психологических качеств, чтобы считаться по настоящему классным специалистов. К слову, сам триумф ЦСКА Филимонов назвал стечением обстоятельств, а не заслуженным исходом того розыгрыша первенства.