Алексей Березуцкий: «Ребята молодцы, собрались и победили»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжелый получился матч для вашей команды? Таким ли вы его ожидали?

- В чемпионате России легких матчей не бывает. В любом случае действительно тяжелая погода, тяжелое поле, своеобразное, и мяч тоже. Очень холодно, я тоже очень сильно замерз, но ребята молодцы, собрались и победили. Это самое главное.

- В трансляции видели, что у вас была даже куртка не застегнута. Такое впечатление, что вы вообще не замечаете мороза.

- 100% нет, дрожал всю игру. Просто застегнутая куртка, честно, не сильно помогает.

- Замена Бохинена - какое-то повреждение? Понятно ли, насколько оно серьезное?

- Естественно, пока еще непонятно. Он будет проходить с докторами процедуры. Он попросил замену. У него были небольшие проблемы перед игрой тоже с голеностопом, но играл с болью. Но что-то у него еще произошло, поэтому были вынуждены его заменить.