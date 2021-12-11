Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий: «Ребята молодцы, собрались и победили»

11 Декабря 2021 • 18:48 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжелый получился матч для вашей команды? Таким ли вы его ожидали?

- В чемпионате России легких матчей не бывает. В любом случае действительно тяжелая погода, тяжелое поле, своеобразное, и мяч тоже. Очень холодно, я тоже очень сильно замерз, но ребята молодцы, собрались и победили. Это самое главное.

- В трансляции видели, что у вас была даже куртка не застегнута. Такое впечатление, что вы вообще не замечаете мороза.

- 100% нет, дрожал всю игру. Просто застегнутая куртка, честно, не сильно помогает.

- Замена Бохинена - какое-то повреждение? Понятно ли, насколько оно серьезное?

- Естественно, пока еще непонятно. Он будет проходить с докторами процедуры. Он попросил замену. У него были небольшие проблемы перед игрой тоже с голеностопом, но играл с болью. Но что-то у него еще произошло, поэтому были вынуждены его заменить.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЦСКА МОСКВА АРСЕНАЛ ТУЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 2:0 Рубин
окончен ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула
окончен Ростов 1:4 Урал
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
20:57 · Россия. Премьер-лига
«Урал» за тайм разгромил «Ростов»
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Алексей Березуцкий поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона
20:49 · Россия. Премьер-лига
​На фасаде «Ростов Арены» появилась надпись в память об Игоре Гамуле
20:41 · Россия. Премьер-лига
​Полоз реализовал все 15 пенальти в РПЛ
20:25 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что отсутствие Ракицкого скажется на «Зените» в матче с «Динамо»
20:20 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» установил личный рекорд в РПЛ
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Ломовицкий может сменить «Спартак» на «Рубин» 1
19:47 · Россия. Премьер-лига
Руководитель тульского «Арсенала» негативно высказался о системе VAR в России
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Давиташвили после матча с ЦСКА покинул стадион на костылях
19:33 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА одолел «Арсенал» - видео видео
19:21 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил о компенсациях для фанатов за ситуации на матчах с «Зенитом» и «Арсеналом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Не ждал двух голов от ЦСКА, они обычно закатывают один наудачу и держат счёт
19:05 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Постараемся держать игроков до конца, у нас не так много равноценных замен»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Лещенко сравнил Захаряна и Малкома
18:57 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Бикфалви не ярко выраженный такой нападающий, но мы играем таким образом»
Все новости
Рекомендуем