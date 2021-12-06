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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты ЦСКА обсудили массовые задержания с руководством клуба

06 Декабря 2021 • 19:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Арсенал Тула
11.12 16:30

Активные фанаты ЦСКА провели встречу с руководством клуба. Стороны обсудили массовые задержания болельщиков после недавней игры чемпионата России с «Зенитом».

Напомним, что полиция задержала более 400 человек из-за использования на секторе пиротехники. При этом большая часть из тех, кто был задержан, не использовала файеры.

«Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся – данные события не должны повторяться на нашем стадионе!» - говорится в заявлении на страничке объединения фанатов Red-Blue World в «Инстаграме.

Фанаты выразили благодарность клубу и РПЛ за то, что они не оставили эту историю без внимания.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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