Машкарин считает, что ЦСКА может пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона

Несмотря на все скептические прогнозы, московский ЦСКА довольно неплохо выступил в первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги, расположившись в группе лидеров чемпионата. Бывший игрок «армейцев» Денис Машкарин считает, что это еще не предел возможностей.

По его словам, весной ЦСКА вполне по силам угнаться за конкурентами и даже завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. «Понятно, что нынешнее четвертое место не совсем удовлетворяет ни футболистов, ни тренеров, ни работников клуба. Но в силу того, что разрыв совсем небольшой, я думаю, что в оставшуюся часть чемпионата армейцы смогут наверстать», - прокомментировал Машкарин в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент ЦСКА отстает от идущего на второй строчке «Динамо» на шесть очков.