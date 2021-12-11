Руководитель тульского «Арсенала» негативно высказался о системе VAR в России

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен работой судейской бригады на матче против московского ЦСКА. В частности, он раскритиковал комнату VAR за эпизод, когда помощники главного арбитра не подсказали ему назначить пенальти в ворота «армейцев».

Аджоев уверен, что на футболисте «канониров» нарушали правила, после чего он получил серьезное повреждение и со стадиона уезжал на костылях.

«У меня вопрос — зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьезные деньги? Это наши расходы, которые получается, работают против нас. Пенальти такой, чтобы более явный придумать сложно», - высказался Аджоев в интервью для Sport24, подчеркнув, что «Арсенал» не заслуживал на поражения в заключительном поединке РПЛ в 2021 году.