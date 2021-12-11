Бубнов предсказал, как завершится матч ЦСКА - «Арсенал»

Экс-защитник столичного «Спартака» и сборной СССР, а в настоящее время футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке ЦСКА против тульского «Арсенала» в рамках 18-го тура чемпионата России. Его слова передает Sportbox.

«Прогноз: 2:1. На своем поле «армейцы» приложат все усилия, чтобы уйти зимовать в группе лидеров», - считает эксперт.

Подопечные Алексея Березуцкого примут «оружейников» на «ВЭБ Арене», начало матча – в 16:30 мск. Текстовый онлайн-репортаж противостояния проведет Liveresult.ru.

ЦСКА подошел к этому матчу на пятом месте, а «Арсенал» находится во второй половине таблицы.