​«Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» умершему на стадионе фанату

В субботу «Крылья Советов» в последнем матче календарного года обыграли на своём поле «Рубин» со счётом 2:0. В конце игры на стадионе стало плохо одному из болельщиков самарской команды. Медики не смогли спасти 51-летнего фаната по имени Вячеслав, и он скончался.

Капитан «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов в комментарии для пресс-службы клуба отметил, что команда шокирована из-за случившейся трагедии. По словам футболиста, субботнюю победу команда посвящает памяти болельщика Вячеслава Непогожева.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.