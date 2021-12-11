Божович: «ЦСКА заслуженно победил»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме игра была равная. Был один момент, когда ЦСКА забил, а мы не забили свой. Потом во втором тайме мне казалось, что ЦСКА играл чуть-чуть получше. Там мы привезли этот пенальти. Индивидуальные ошибки, после этого было очень трудно отыгрываться. Я думаю, что ЦСКА заслуженно победил.

- Понятно, что Зурико получил повреждение. Замена Смольникова связана с тем же? Каково их состояние сейчас?

- Смольников дернул заднюю поверхность бедра, не знаем сейчас, насколько это серьезно. У Зурико большой ушиб, он наступил после этого удара, наступил плохо и чуть-чуть подвернул голеностоп.