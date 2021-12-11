Божович: «К счастью, ребята были близко, никто не уехал»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Как повлияла на настрой и вообще подготовку к матчу история с его отменой, а потом возвращением? Может быть, кто-то из футболистов уже в отпуск даже убежать?

- Ничего страшного, дело в том, что мы ждали итогового решения, в один момент поняли, что игры не будет, но, к счастью, ребята были близко, никто не уехал. Так что собрались и пришли. Думаю, никак не повлияло.

- Перед матчем вы выходили на поле. Как вообще погода и состояние газона?

- Погода? Чуть-чуть холодно. Но ничего страшного для России. Состояние газона я не видел, потому что никогда перед игрой не выхожу на поле.

- Влияла ли погода на определение стартового состава?

- Нет, вообще. У нас только у Кингса Кангва перебор карточек. А все другие, кто был в последних играх, здесь.