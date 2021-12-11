​Алексей Березуцкий поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона

В субботу ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в заключительном матче 2021 календарного года - 2:0. На пресс-конференции рулевой московской команды Алексей Березуцкий оценил выступление команды в первой части сезона.

«Думаю, за весь этот отрезок команде четвёрку поставить можно. Естественно, недовольство какими-то моментами есть, но иначе не бывает. Есть, куда расти, есть, что улучшать», - слова Березуцкого приводятся на официальном сайте ЦСКА.

На текущую минуту ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Впрочем, по итогам оставшихся матчей тура команда Алексея Березуцкого может опуститься на четвёртое или даже на пятое место.