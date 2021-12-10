​«Матч ТВ» отменил трансляцию матча ЦСКА – «Арсенал»

Нет никаких сомнений в том, что матч восемнадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» будет перенесён. «Матч ТВ» уже успел отменить трансляцию этого матча со статусом «матч перенесён».

Любопытно, что каких-то официальных заявлений от клубов и РПЛ по-прежнему не было.

Информация о том, по какой именно причине матч ЦСКА и «Арсенала» перенесли, разнится. Кто-то говорит о холодных погодных условиях в Москве, но появлялась и информация, что перенос связан с позицией правоохранительных органов по стадиону московского клуба.

Судя по всему, ЦСКА и «Арсенал» проведут очный матч во второй части сезона.