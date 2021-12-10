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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Матч ТВ» отменил трансляцию матча ЦСКА – «Арсенал»

10 Декабря 2021 • 17:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Арсенал Тула
Через 21 ч. 16 мин.

Нет никаких сомнений в том, что матч восемнадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» будет перенесён. «Матч ТВ» уже успел отменить трансляцию этого матча со статусом «матч перенесён».

Любопытно, что каких-то официальных заявлений от клубов и РПЛ по-прежнему не было.

Информация о том, по какой именно причине матч ЦСКА и «Арсенала» перенесли, разнится. Кто-то говорит о холодных погодных условиях в Москве, но появлялась и информация, что перенос связан с позицией правоохранительных органов по стадиону московского клуба.

Судя по всему, ЦСКА и «Арсенал» проведут очный матч во второй части сезона.

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ЦСКА Москва Арсенал Тула Матч ТВ
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