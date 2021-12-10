Всё идёт к тому, что матч восемнадцатого тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Арсеналом» будет перенесён. Появлялась информация о том, что перенос связан с холодной погодой, но журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» делится другой информацией.

По данным журналиста, матч вынудили перенести правоохранительные органы. Одна из их претензий заключается в том, что «ВЭБ Арена» не отвечает требованиям по безопасности, и проводить там футбольные игры нельзя.

Напомним, что после недавней игры ЦСКА – «Зенит» из-за использования на секторе файеров правоохранительные органы задержали более 400 фанатов московской команды.