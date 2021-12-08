​Магнуссон начал тренироваться в общей группе ЦСКА – он не играл с апреля

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон в среду тренировался в общей группе. Об этом сообщается на страницах официального сайта московского клуба.

В последний раз Магнуссон выходил на поле ещё весной – в апреле он получил серьёзную травму ахиллова сухожилия и перенёс операцию.

«Счастлив, что вернулся к тренировкам и теперь нагружаю себя наравне со всеми», - высказался Магнуссон.

В субботнем матче против тульского «Арсенала» Хёрдур Магнуссон не сыграет. Исландский защитник сообщил, что надеется выйти на поле в дерби против «Спартака» - это будет первый официальный матч «армейцев» в 2022 году.