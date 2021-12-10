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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч ЦСКА – «Арсенал» перенесён – журналист

10 Декабря 2021 • 14:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Арсенал Тула
11.12 16:30

Матч восемнадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом», судя по всему, не будет сыгран в субботу. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off сообщает о том, что решение о переносе встречи из-за холодных погодных условий уже принято.

По данным журналиста, игра перенесена с согласия обеих сторон, после запроса прогноза погоды в Росгидромете. Замеров температуры воздуха в Москве в день игры не будет.

«Решили не рисковать и подстраховаться», - объясняет ситуацию Конов.

Отметим, что официальных комментариев по поводу судьбы матча ЦСКА – «Арсенал» к текущей минуте дано не было.

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ЦСКА Москва Арсенал Тула
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