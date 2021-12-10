​Матч ЦСКА – «Арсенал» перенесён – журналист

Матч восемнадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом», судя по всему, не будет сыгран в субботу. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off сообщает о том, что решение о переносе встречи из-за холодных погодных условий уже принято.

По данным журналиста, игра перенесена с согласия обеих сторон, после запроса прогноза погоды в Росгидромете. Замеров температуры воздуха в Москве в день игры не будет.

«Решили не рисковать и подстраховаться», - объясняет ситуацию Конов.

Отметим, что официальных комментариев по поводу судьбы матча ЦСКА – «Арсенал» к текущей минуте дано не было.