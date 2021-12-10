В ЦСКА подтвердили, что решение о проведении матча с «Арсеналом» будет принято непосредственно в день игры

В пятницу активно обсуждалась тема возможной отмены матча между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом». Согласно различным источникам, встречу планировали перенести на другую дату в связи с неутешительным прогнозом погоды.

Однако, на соблюдении регламента настоял РФС. В конечном итоге, поединок все же может состояться, об этом на своем официальном сайте сообщил «армейский» клуб.

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что окончательное решение будет принято непосредственно в день игры, когда бригада арбитров и делегаты оценят состояние газона и погодные условия. При этом, противостояние в любом случае пройдет при пустых трибунах – на стадионе ведутся технические работы после нашумевшего матча с «Зенитом».