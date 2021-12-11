​Давиташвили после матча с ЦСКА покинул стадион на костылях

В субботу тульский «Арсенала» проиграл в гостях у ЦСКА со счётом 0:2 в заключительном матче чемпионата России в 2021 календарном году. Полузащитник «канониров» Зурико Давиташвили был заменён в перерыве. После игры 20-летний футболист покидал «ВЭБ Арену» на костылях.

«Подвернул ногу. Врачи ещё ничего не говорят», - рассказал Давиташвили журналистам около стадиона.

«Возможный перенос матча? Нам ничего не говорили. В такую погоду тяжело играть. Думаю, лучше бы перенесли на весну», - высказался Давиташвили.

В сезоне 2021/2022 Зурико Давиташвили забил 4 гола в 18 матчах за «Арсенал» в чемпионате и Кубке России.