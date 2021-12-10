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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матч ЦСКА - «Арсенал» под угрозой срыва

10 Декабря 2021 • 13:58 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Арсенал Тула
11.12 16:30

Поединок московского ЦСКА против тульского «Арсенала», который должен пройти в рамках 18-го тура чемпионата России, может не состояться.

Если верить прогнозу синоптиков, в субботу, 11 декабря, температура воздуха в столице может составить от -15 до -18 градусов. Согласно регламенту соревнований, участники поединка могут отказаться выходить на поле, если температура опустится ниже -15.

Начало встречи на «ВЭБ Арене» запланировано в 16:30 по местному времени.

После 17 туров российской Премьер-лиги «армейцы» занимают пятое место в таблице, а тульская команда располагается на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Арсенал Тула
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Комментарии (1)
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Ne gustа
10 Декабря 2021 в 15:11
Усех тагда в Сибирь сослать. Ишь ты-денюшок хочат,а играть только в приятных условиях
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11.12  14:00 Крылья Советов ... Рубин 2.49 3.35 2.95
11.12  16:30 ЦСКА Москва ... Арсенал Тула 1.51 4.6 6.2
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