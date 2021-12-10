Матч ЦСКА - «Арсенал» под угрозой срыва

Поединок московского ЦСКА против тульского «Арсенала», который должен пройти в рамках 18-го тура чемпионата России, может не состояться.

Если верить прогнозу синоптиков, в субботу, 11 декабря, температура воздуха в столице может составить от -15 до -18 градусов. Согласно регламенту соревнований, участники поединка могут отказаться выходить на поле, если температура опустится ниже -15.

Начало встречи на «ВЭБ Арене» запланировано в 16:30 по местному времени.

После 17 туров российской Премьер-лиги «армейцы» занимают пятое место в таблице, а тульская команда располагается на 11-й строчке.