​ЦСКА вернул игроков обратно, матч с «Арсеналом» должен состояться

Казалось, что матч восемнадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» будет перенесён. Теперь же появляется информация о проведении игры по расписанию. Телеграм-канал «Ложа прессы» сообщает о том, что ЦСКА в экстренном режиме вызвал игроков обратно для подготовки к матчу, а «Арсенал» уже прибыл в столицу. При этом отмечается, что игра может пройти без зрителей.

По данным «РБ Спорт», переносу матча не дал состояться РФС. Там настояли на соблюдении регламента, согласно которому перенести игру на основании ожидаемого прогноза погоды невозможно. Из-за холода встреча может быть перенесена только на основании замера температуры перед игрой.

Матч ЦСКА – «Арсенал» должен начаться 11 декабря в 16:30 по Москве.