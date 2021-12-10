​«Арсенал» выехал на матч с ЦСКА, несмотря на информацию о переносе

Казалось, что перенос субботнего матча российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Арсеналом» уже является фактом. Федеральный канал «Матч ТВ» даже перенёс трансляцию игры с формулировкой «матч перенесён».

Впрочем, «Арсенал» уже выехал на матч в Москву, о чём стало известно sport24. Очевидно, в тульском клубе нет информации о переносе поединка на другую дату.

Перенос матча между ЦСКА и «Арсеналом» может быть связан с морозами в российской столице. Впрочем, появлялась информация о том, что причина переноса заключается в позиции правоохранительных органов касательно безопасности на «ВЭБ Арене».