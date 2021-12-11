ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче, который состоялся вопреки всем инсайдам

В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА принимал тульский «Арсенал».

Любители футбол рады, что матч ЦСКА с «Арсеналом» состоялся в принципе. Известные инсайдеры дважды отменяли встречу, называя разные причины. Но в итоге температура и камеры сжалились над здравым смыслом. Последний перед зимней паузой тур РПЛ московские «армейцы» проводили дома. В гости пожаловал тульский «Арсенал», вдруг взбодрившийся под руководством Миодрага Божовича.

Сначала «канониры» разорвали «Локомотив», потом переиграли «Химки», и вот на этой победной волне прибыли на «ВЭБ-Арену». А ЦСКА в прошлом туре только благодаря подвигам Акинфеева и Эджуке победил «Крылья Советов». ЦСКА сейчас явно не в лучших кондициях – месяц жили без побед, да и успех в Самаре не очень убедил. Однако Березуцкий обошёлся без сюрпризов, доверившись исключительно лидерам команды – в старте вышли Заболотный, Эджуке, а Дзагоев, Чалов и Кучаев всё также пребывали на «банке».

Правда, Константин появился на поле довольно быстро. Видимо, плохо размялся Бохинен, уже к 20-й минуте попросивший замену. Жёстких столкновений с Эмилем замечено не было, однако быстрая замена состоялась именно из-за повреждения. Команды долго привыкали к морозу и к мысли, что игра состоялась. Зато первый полумомент превратился в гол. От левого угла штрафной площади подал Ахметов, а из-за спин защитников выскочил Заболотный и элегантно подправил полёт мяча пяткой, отправив того точно в уголок.

«Арсенал» не отмалчивался. В резвой контратаке обязан был сравнивать счёт Зурико Давиташвили, с близкой дистанции расстреливавший Акинфеева после передачи Маркова. Но Игорь не отошёл от вратарских подвигов в Самаре, совершив ещё один. Ногой отвёл угрозу голкипер ЦСКА, выручив свою команду. На старте второй половины встречи Акинфеев добавил ещё один сейв, теперь уже зачехлив самого Маркова. Евгений бил в ближний угол, но не смог переиграть голкипера ЦСКА.

«Армейцы» не разменивались, атаковали – забивали. На исходе часа игры Заболотный заколотил второй мяч, сыграв на добивании после удара Эджуке, однако порадоваться не успел. Просто мельчайший (но верный) офсайд разглядели арбитры на повторе. ЦСКА всё-таки увеличил преимущество в счёте. За 15 минут до завершения матча Радакович сбил Антона Забалотного на самой границе штрафной площади, а пенальти реализовал сам пострадавший, раскидав Коченкова и мяч по разным углам – 2:0.

Обошлись в матче ЦСКА – «Арсенал» и без переносов, и без неожиданностей. «Армейцы» победили дома, пока что взлетев на третью позицию.