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Пономарёв: Не ждал двух голов от ЦСКА, они обычно закатывают один наудачу и держат счёт

11 Декабря 2021 • 19:13 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Арсенал Тула
окончен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв подвел итоги матча «армейской» команды против тульского «Арсенала», который закончился на пользу московского коллектива. Ветеран клуба признался, что остался приятно удивлен тем, как подопечные Алексея Березуцкого проявили себя в данном противостоянии.

«Я надеялся, что ЦСКА победит, но не ждал больше одного гола. У армейцев же обычно так происходит, закатывают один гол наудачу, и держат счет. А сегодня удача и не понадобилась, команда сыграла хорошо», - прокомментировал Пономарёв в разговоре с Rusfootball.info

Добавим, что благодаря этому положительному результату «армейцы» выбрались на промежуточное третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Впрочем, «Краснодар» и «Сочи» еще имеют матч в запасе.

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ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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ЦСКА МОСКВА АРСЕНАЛ ТУЛА
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