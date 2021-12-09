Депутат Журова удивляется, что болельщики ЦСКА не сдали зачинщиков фаер-шоу

Депутат Госдумы, бывшая звезда конькобежного спорта Светлана Журова считает, что ЦСКА извлёк выгоду из скандала с болельщиками «армейского» клуба, который задержали после матча с «Зенитом» за использование пиротехники на стадионе. ЦСКА якобы добивался «хайпа» и «был не против таких разговоров про них», - заявила экс-спортсменка «РБ Спорту».

Также Журова считает логичным поступком для болельщиков «сдать своих фанатов, которые жгли фаеры». В таком случае все бы сразу ушли по домам, а трибуну стадиона не дисквалифицировали. Правда, тут же Журова добавила, что фанаты своих не сдают.