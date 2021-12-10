​В «Арсенале» отреагировали на информацию о переносе матча с ЦСКА

Субботний матч Премьер-лиги России между ЦСКА и «Арсеналом» может не состояться. Сначала говорили о переносе матча из-за холодной погоды, а затем появилась информация о вмешательстве правоохранительных органов.

Сообщалось, что решение о переносе уже принято, но в пресс-службе «Арсенала» сообщили «РИА Новости» о том, что тульский клуб пока не получал соответствующих документов.

В ближайшие часы Премьер-лига России наверняка даст подробный комментарий на этот счёт. Согласно расписанию, ЦСКА и «Арсенал» должны начать очный матч 11 декабря в 16:30 по московскому времени.