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ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем с «Арсеналом»

11 Декабря 2021 • 13:38 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Арсенал Тула
Через 2 ч. 20 мин.

Московский ЦСКА посредством официального клубного твиттер-аккаунта обратился к своим болельщикам в преддверии поединка 18-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем поддержку даже на расстоянии. 12-й игрок всегда с командой», - говорится в публикации «армейского» клуба.

В пятницу, 10 декабря, активно обсуждалась новость об отмене матча. Ближе к вечеру стало известно, что поединок все же состоится, но при пустом стадионе.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 11 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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ЦСКА МОСКВА АРСЕНАЛ ТУЛА
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