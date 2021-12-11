ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем с «Арсеналом»

Московский ЦСКА посредством официального клубного твиттер-аккаунта обратился к своим болельщикам в преддверии поединка 18-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем поддержку даже на расстоянии. 12-й игрок всегда с командой», - говорится в публикации «армейского» клуба.

В пятницу, 10 декабря, активно обсуждалась новость об отмене матча. Ближе к вечеру стало известно, что поединок все же состоится, но при пустом стадионе.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 11 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.