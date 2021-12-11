ЦСКА подтвердил, что поединок с «Арсеналом» состоится

Несмотря на различные опасения, поединок 18-го тура чемпионата Росси между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» состоится. Об этом отрапортовала пресс-служба «армейцев» в клубном твиттер-аккаунте.

«Камеры «Матч Премьер» на месте, VAR тоже. Всe готово к игре и проведению прямой трансляции», - гласит сообщение столичного клуба.

Поединок состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена». Матч пройдет при пустых трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

Детальная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на страницах Liveresult.ru.