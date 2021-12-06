Деятельность ЦСКА могут приостановить на 90 суток

Савеловский суд Москвы готовится к рассмотрению дело об административном правонарушении. ЦСКА обвиняют в нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Статья 20.32 КОАП РФ предусматривает штраф до 300 000 рублей для юридических лиц и/или приостановление административной деятельности на 90 суток.

Напомним, что восемь дней назад после календарного матча российского чемпионата против «Зенита» полиция задержала 408 болельщиков, чтобы определить круг лиц, которые незаконно использовали пиротехнические изделия на стадионе ЦСКА. Как оказалось позже, камеры на арене не работали со второго тайма поединка. В этом обвинили пока неустановленных хакеров.