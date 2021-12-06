Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деятельность ЦСКА могут приостановить на 90 суток

06 Декабря 2021 • 20:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Арсенал Тула
11.12 16:30

Савеловский суд Москвы готовится к рассмотрению дело об административном правонарушении. ЦСКА обвиняют в нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Статья 20.32 КОАП РФ предусматривает штраф до 300 000 рублей для юридических лиц и/или приостановление административной деятельности на 90 суток.

Напомним, что восемь дней назад после календарного матча российского чемпионата против «Зенита» полиция задержала 408 болельщиков, чтобы определить круг лиц, которые незаконно использовали пиротехнические изделия на стадионе ЦСКА. Как оказалось позже, камеры на арене не работали со второго тайма поединка. В этом обвинили пока неустановленных хакеров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
20:37 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Назначение Ваноли - самая настоящая глупость»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Деятельность ЦСКА могут приостановить на 90 суток
20:24 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Федун — худший президент в истории российского футбола»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты ЦСКА обсудили массовые задержания с руководством клуба
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Газизов рассказал о готовности позвать Кокорина в «Уфу»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​В сети появилось видео с жёстким задержанием Милевского
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Агент Анджорина высказался о будущем игрока, арендованного «Локомотивом» у «Челси» эксклюзив
17:32 · ФНЛ-2. Группа 1
​Президента «Анжи» отстранили от футбола условно
17:24 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1
​РФС объявил об отстранении двух игроков ФНЛ-2 от футбола на пять лет
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Суд взыскал с ЦСКА более 348 млн рублей по договору на строительство «ВЭБ Арены»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Ничего не читаю и советую нашим игрокам тоже ничего не читать» 1
16:52 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «После первого тайма мы все подошли к Шиманьски и подбодрили его»
14:30 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» вернёт Анджорина в «Челси»
14:07 · Россия. ФНЛ
​«Ротор» объявил имя главного тренера официально
13:43 · Россия. Премьер-лига
КДК рассмотрит красную карточку Соболева 1
Все новости
Рекомендуем