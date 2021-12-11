Заболотный: «Хотел бы посвятить один гол из своих Александру, особенному мальчику, с которым недавно встречался»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Арсенал» (2:0) Антон Заболотный поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч, наверное, с точки зрения погодных условий. Вы как участник что скажете по истечению 90 минут?

- Тяжелый футбол, да. Старались действовать, как и в обычную погоду, но условия, конечно, чуть сдавливали. Просто не чувствуешь ног, и тяжеловато. Но ребята справились. Всех с победой. Хотел бы посвятить один гол из своих Александру, особенному мальчику, с которым недавно встречался. Саня, я тебе пообещал и исполнил. Спасибо всем болельщикам, которые были у экранов. Их теплота была с нами.

- Кстати, некоторые болельщики были на трибунах, вы слышали их поддержку?

- Конечно, слышали. И им огромное спасибо, они внесли свою атмосферу и поддерживали нас, спасибо им.

- Очень важный момент: когда вчера узнали, что встреча не состоится, а потом через некоторое время в итоге пришлось играть, какие были мысли, расстроились или нет, что вообще происходило?

- Вчера такие смешанные чувства были, сначала сказали: «Ребята, отдыхайте, спасибо вам за осеннюю часть». Но потом быстро все изменилось, надо было перестраиваться. Я думаю, наша команда с этим хорошо справилась, нашли внутренние эмоции на последний матч и доказали, что можем играть в отличный футбол, работоспособность нашей команды очень хорошая.