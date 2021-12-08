Эджуке описал свой эффектный прорыв в матче с «Крыльями Советов»

Атакующий игрок ЦСКА Чидера Эджуке не исключает, что и в заключительном для «армейцев» матче года с тульским «Арсеналом» порадует болельщиков красивыми и результативными действиями. В сражении с «Крыльями Советов» он неожиданно на дриблинге прорвался в штрафную и выдал точный пас на Эмиля Бохинена.

- Мне удалось правильно оценить ситуацию, совершить неожиданный проход, и Эмиль отлично замкнул пас, - так описал тот момент Эджуке в интервью пресс-службе «армейцев».

Чидера Эджуке считает, что ЦСКА должен только побеждать в 18-м туре, ведь команда допустила многовато очковых потерь до этого.