​Матч ЦСКА – «Арсенал» должен состояться

Журналист Василий Конов несколько часов назад приводил в своём телеграм-канале K/On/Off письмо президента Премьер-лиги России Ашота Хачатурянца генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву. В письме говорилось о переносе субботнего матча «армейцев» против тульского «Арсенала», учитывая ожидаемую низкую температуру воздуха в российской столице.

Теперь же Конов пишет о том, что матч должен состояться.

«Повторный запрос в Росгидромет дал допустимый для проведения матча прогноз. Делегат побывал на стадионе, все ок, поле в порядке, играть можно», - написал журналист.

Матч ЦСКА – «Арсенал» должен начаться 11 декабря в 16:30 по московскому времени.