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«Арсенал» обжалует решения арбитра в матче против ЦСКА – клуб обратился в ЭСК РФС

11 Декабря 2021 • 21:27 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Арсенал Тула
окончен

Тульский «Арсенал» принял решение обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президентстве РФС по итогам поединка с московским ЦСКА в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Клуб остался недоволен работой главного арбитра, обратив свое внимание на эпизод с травмой полузащитника Зурико Давиташвили, в котором судья Игорь Панин решил не назначать пенальти.

Напомним, что ранее более детальным мнением касательно этой ситуации поделился руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев. В заявлении же говорится, что «канониры» желают получить разъяснение действий рефери.

«Армейцы» в конечном итоге довели игру до победы, а главным героем команды Алексея Березуцкого стал нападающий Антон Заболотный, отметившийся дублем в последнем матче в году.  

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ЦСКА МОСКВА АРСЕНАЛ ТУЛА
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