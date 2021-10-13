Гисдоль прокомментировал своё назначение на пост наставника «Локомотива»

На днях немецкий специалист Маркус Гисдоль был назначен на должность главного тренера «Локомотива», сменив на этом посту ушедшего Марко Николича. Это решение руководства московского клуба вызвало шквал критики, но сам новоиспеченный наставник настроен доказать свою профпригодность.

В интервью изданию Kicker Гисдоль заявил, что согласился на предложение «железнодорожников» по двум причинам. Во-первых, ему понравился проект развития команды, а во-вторых, он уже давно знаком с Ральфом Рангником, занимающим ведущую должность в клубе.

«Мне нравится, что от нас ждут футбол, который у меня в крови. Я учился ему долгие годы. Привлекает, что «Локомотив» решается на масштабные изменения. Новая философия Рангника уже однажды помогла подняться «Хоффенхайму» и «РБ Лейпцигу», - сказал Гисдоль.