Пономарёв – о назначении Лоськова: «Пускай работают наши специалисты, зачем нам преклонение перед Западом?»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно смены наставника в московском «Локомотиве» - сегодня руководство клуба отправило в отставку Марко Николича и сообщило, что в ближайших матчах возглавлять команду будет Дмитрий Лоськов.

Пономарёв считает, что подобная рокировка на посту главного тренера пойдет «Локомотиву» только на пользу. Он привел в пример Алексея Березуцкого, который, по его мнению, хорошо руководит ЦСКА. «Конечно, он справиться. Это хорошо - пускай работают отечественные тренеры! Семак, Березуцкий, Лоськов... Зачем нам это преклонение перед Западом?», - цитирует эксперта Rusfootball.info

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на шесть очков.