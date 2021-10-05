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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв – о назначении Лоськова: «Пускай работают наши специалисты, зачем нам преклонение перед Западом?»

05 Октября 2021 • 22:13 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно смены наставника в московском «Локомотиве» - сегодня руководство клуба отправило в отставку Марко Николича и сообщило, что в ближайших матчах возглавлять команду будет Дмитрий Лоськов.

Пономарёв считает, что подобная рокировка на посту главного тренера пойдет «Локомотиву» только на пользу. Он привел в пример Алексея Березуцкого, который, по его мнению, хорошо руководит ЦСКА. «Конечно, он справиться. Это хорошо - пускай работают отечественные тренеры! Семак, Березуцкий, Лоськов... Зачем нам это преклонение перед Западом?», - цитирует эксперта Rusfootball.info

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Владимир Пономарёв Марко Николич
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