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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лоськов и Пашинин остаются тренерами «Локомотива»

11 Октября 2021 • 17:20 Комментировать
Рубин
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Локомотив Москва
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16.10 16:30

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль оставит в штабе первой команды российских специалистов Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Об этом сообщает Sport24.

Лоськов работает ассистентом главного тренера «железнодорожников» с 2016 года, Пашинин на такой же должности провел на год больше, а до этого с перерывами с 2009 года работал в структуре «Локомотива».

Напомним, что новый спортивный директор клуба Ральф Рангник добился расторжения контракта с главным тренером Марко Николичем. Его место занял немецкий специалист  Маркус Гисдоль, тренировавший «ХоффенхаЛокомотива» Маркус Гисдоль оставит в штабе первой команды российских специалистов Дмитрия Лоськова и Олега Пашининйм», «Гамбург» и «Кёльн».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Олег Пашинин Маркус Гисдоль
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