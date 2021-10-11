Лоськов и Пашинин остаются тренерами «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль оставит в штабе первой команды российских специалистов Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Об этом сообщает Sport24.

Лоськов работает ассистентом главного тренера «железнодорожников» с 2016 года, Пашинин на такой же должности провел на год больше, а до этого с перерывами с 2009 года работал в структуре «Локомотива».

Напомним, что новый спортивный директор клуба Ральф Рангник добился расторжения контракта с главным тренером Марко Николичем. Его место занял немецкий специалист Маркус Гисдоль, тренировавший «ХоффенхаЛокомотива» Маркус Гисдоль оставит в штабе первой команды российских специалистов Дмитрия Лоськова и Олега Пашининйм», «Гамбург» и «Кёльн».